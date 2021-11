Black Friday, le offerte trascinano anche le banche. E iPhone è il più desiderato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Black Friday di Amazon è già partito. Il portale di Jeff Bezos, che comunque da giorni propone offerte dopo aver lanciato “La settimana del Black Friday”, oggi ha reso disponibili molte promozioni al 50%, anticipando di un giorno il vero venerdì nero. Certo, domani sono attesi i “fuochi d'artificio”, e ne daremo conto su queste colonne segnalandovi le offerte migliori. Intanto, è già tempo di andare a caccia di affari.

Ma cosa stanno cercando gli italiani in questo Black Friday 2021? A rivelarci un po' i trend di ricerca ci ha pensato “Subito”, famoso portale degli annunci, che ha reso nota un po' quella che è la wish list degli italiani, soprattutto scattando una fotografia delle tendenze legate all'elettronica di consumo.

Subito ha analizzato le ricerche in questa categoria di prodotti delineando i desideri del momento, a partire dalla voglia di giocare di anticipo. Già a ottobre, infatti, gli italiani hanno fatto registrare sul sito una crescita sul mese precedente nella categoria Elettronica sia in termini di visite (+7%) sia di annunci pubblicati (+3%). Questo dato conferma un trend già esplorato nel 2020 per cui con l'avvicinarsi delle occasioni in cui ci sono sconti e saldi si attiva un circolo virtuoso: gli utenti caricano gli annunci del proprio usato e con i ricavi relativi alle vendite ampliano il budget da investire per acquisti e regali, complici le offerte del Black Friday ma anche la convenienza della second hand.

L'iPhone è il più cercato

Ma quali sono nel dettaglio i prodotti più desiderati? Sulla base di quasi 9 milioni di ricerche ad ottobre si trovano sul podio della Top 10 dell'Elettronica gli smartphone e le console gaming. E al vertice della classifica degli oggetti più cercati troviamo l'iPhone, che guadagna anche il quarto, sesto e ottavo posto posto rispettivamente con iPhone 12, iPhone 11 e iPhone X. Al secondo e terzo posto spiccano le consolle con PlayStation 4 e PlayStation 5. La grande sorpresa però si trova in quinta posizione dove le TV risalgono dall'ottava del 2020 forti di una crescita delle ricerche generali in piattaforma dell'85% nel solo mese di ottobre, probabile effetto dello switch off e degli incentivi all'acquisto, che hanno spinto alla ricerca di un televisore più recente. Nella telefonia, dunque, domina Apple: 8 dispositivi sui 10 più cercati riportano il simbolo della mela, con uno straordinario +255% nelle ricerche per il nuovo iPhone13 considerato il suo arrivo sul mercato a settembre 2021, risulta già molto ambito.

È Black Friday anche per le banche

E anche quest'anno, il Black Firday è un'occasione di promozione anche per le banche. Diversi istituti di credito, infatti, hanno sfruttato il periodo per spingere prodotti assicurativi, ma anche conti correnti a prezzi agevolati. BPER, ad esempio, dal 15 al 29 novembre, propone polizze e prestiti a tassi agevolati. Banca del Veneto Centrale, sponsorizza l’apertura del conto “Insieme Zero per 5”. E anche Poste si è lasciata sedurre dall'ondata di sconti: chi apre Conto BancoPosta Start, Medium o Start Giovani in App BancoPosta entro il 30 novembre 2021 hai il canone gratuito per 12 mesi a partire dal mese di apertura del conto.