Black Friday, sciopero dei lavoratori Amazon a Torino e Cuneo Stop di 16 ore degli addetti della piattaforma di ecommerce per protestare per i carichi di lavoro e per chiedere più sicurezza

(Agf)

1' di lettura

Hanno scelto i giorni immediatamente precedenti al Black Friday i lavoratori delle sedi di Brandizzo (Torino) e Marene (Cuneo), addetti alla

distribuzione merci, per incrociare le braccia. Secondo quanto

riferiscono gli stessi lavoratori, la protesta è stata indetta dalla Uil Trasporti del settore logistica per denunciare "i carichi di lavoro estenuanti" e chiedere più sicurezza sul lavoro.

Il pacchetto è di 16 ore di sciopero, dal 27 novembre, che si terranno senza preavviso.

Lo sciopero riguarda i dipendenti delle aziende che si occupano della consegna degli ordini e non quelli della società. “Per le consegne ai clienti - spiega l'azienda in una nota - Amazon si avvale di piccole e medie imprese specializzate. Amazon richiede che tutti i fornitori di servizi di consegna rispettino il Codice di Condotta dei Fornitori Amazon, e garantiscano che gli autisti ricevano compensi adeguati, siano trattati con rispetto, si attengano a tutte le normative vigenti e al codice della strada, e guidino in modo sicuro. Amazon effettua verifiche su qualsiasi segnalazione di non conformità. Il numero di pacchi da

consegnare è assegnato ai fornitori di servizi di consegna in maniera appropriata e si basa sulla densità dell'area in cui devono essere effettuate le consegne, sulle ore di lavoro, sulla distanza che devono percorrere. Amazon assegna le rotte ai fornitori di servizi di consegna che poi le assegnano ai loro autisti sulla base della loro disponibilità”.



