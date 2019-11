Black Friday, tutti pazzi per la scopa elettrica senza filo È stato l’elettrodomestico protagonista dello scorso Black Friday. Ora, dopo un primo semestre di ulteriore crescita, ci sono tutte le premesse perché si confermi sul podio dei best-seller anche per il 2019 di Matteo Meneghello

È stato l'elettrodomestico protagonista dello scorso Black Friday. Ora, dopo un primo semestre di ulteriore crescita, ci sono tutte le premesse perché si confermi sul podio dei best-seller anche per il 2019.

La scopa elettrica senza filo è il vero oggetto del desiderio degli italiani. Lo confermano i numeri e le indicazioni dei produttori. In Italia, a differenza di quanto avvenuto in altri paesi europei, questo prodotto ha faticato un po' di più a imporsi, ma da quando è riuscito a rompere il ghiaccio l'ascesa è stata inarrestabile.

Nel primo semestre dell'anno scorso ne sono stati venduti oltre mezzo milione di pezzi, per un controvalore di circa 112 milioni di euro. Si tratta di una crescita di oltre il trenta per cento per quanto riguarda i volumi e di oltre il sessanta per cento a valore, se confrontata con il medesimo periodo dell'anno scorso, che già aveva archiviato una crescita a doppia cifra su quello precedente.

I numeri del mercato italiano sono ancora lontani da quelli di altri ambiti maturi dell'Unione europea, come per esempio Uk e Francia, dove il senza filo ha iniziato a diffondersi già negli anni passati e dove nei primi sei mesi dell'anno sono stati già venduti circa 800mila pezzi (anche se la Gran Bretagna mostra una frenata nel confronto con l'anno scorso).

Ma il dato italiano resta comunque sorprendente, soprattutto se si considera che in tutto l'anno scorso erano stati venduti in Italia poco più di un milione di pezzi (193 milioni di euro), con una crescita del 29% a livello di volume e del 75-76% a valore, trainata soprattutto da Dyson, player di riferimento nel segmento. Per la fine dell'anno è molto probabile che la soglia psicologica del milione di pezzi venga infranta.