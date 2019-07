Blackberry e LG alleati sulle auto connesse e autonome

1' di lettura

Due colossi della tecnologia, la canadese BlackBerry e la coreana

LG Electronics hanno annunciato di aver esteso una partnership di lunga data per accelerare l'implementazione della tecnologia dei veicoli connessi e autonomi per le case automobilistiche e i fornitori. Come parte dell'accordo LG Electronics utilizzerà una gamma di software e servizi

BlackBerry QNX per costruire cockpit integrati digitali di prossima generazione, tra cui sistemi di infotainment, cluster di strumenti digitali e sistemi telematici per più case automobilistiche. Le due aziende

non hanno specificato le case automobilistiche, ma la tecnologia BlackBerry QNX è già utilizzata da più di 40 costruttori, tra cui Ford, GM, Honda, Toyota e Volkswagen. BlackBerry è stato un fornitore di LG per quasi 15 anni.