BlackBerry nel mirino di Veritas Capital

Blackberry nel mirino dei private equity. Veritas Capital ha fatto un’offerta per l’acquisto della società, che dal 2016 non produce più cellulari e punta ad essere un fornitore di software per la fascia alta del mercato. I rumors hanno portato le azioni della società canadese a guadagnare quasi il 20% in una settimana tanto che ieri sono scattate le prese di beneficio che hanno portato la capitalizzazione poco sotto i 3 miliardi di dollari. Il titolo, però, è riuscito a ritrovare la via del rialzo, segno che il mercato crede a un’operazione imminente.

La revisione strategica

Fondata nel 1984, BlackBerry negli ultimi anni sta cercando di cambiare pelle. Famosa intorno al 2000 per i device mobili, nel 2016 ha annunciato la decisione di uscire dal business. L’intenzione è quella di focalizzarsi sulla divisione software per servire i nuovi mercati legati alle auto di nuova generazione e all’internet delle cose.

La società canadese, quotata a New York, lo scorso maggio aveva aperto alla possibilità di «opzioni strategiche» per il proprio portafoglio di attività con la possibilità di spin off di alcune di esse. Veritas Capital, invece, sarebbe interessato a rilevare tutta l’azienda, che produce software per automobili e per la sicurezza informatica e sta vendendo a i brevetti relativi ai dispositivi mobili a Malikie Innovations per 900 milioni di dollari. Un’operazione che era stata già tentata nei mesi scorsi: Balckberry avrebbe dovuto vendere gli stessi brevetti a Catapult IP Innovations per 600 milioni di dollari. La conclusione andava troppo per le lunghe e così il deal è saltato.

L’interesse di Veritas Capital

Morgan Stanley e Perella Weinberg Partners stanno assistendo la società nella revisione strategica dei business, che ora potrebbe portare a una cessione in toto, secondo quanto scrive Reuters.

Veritas Capital è un investitore tecnologico che acquista e investe principalmente in aziende che forniscono strumenti e servizi al governo. L’interesse del fondo per la società potrebbe aprire a nuovi futuri, magari con un ripensamento più profondo delle attività e magari con aggregazioni future con altre aziende del settore, per creare un player più forte sul mercato.