BlackRock: «Ecco perché le opportunità sono sulle Borse europee»

«I flussi di capitale provenienti dagli Stati Uniti verso l’Europa sono in aumento. Da anni non vedevamo un movimento di questo tipo. Nonostante questo, gli investitori sono ancora in generale sottopesati sul Vecchio continente: questo significa che le Borse europee hanno ancora potenziale per crescere». Forse non è un caso che Nigel Bolton, Co-Chief Investment Officer fundamental equities team di BlackRock ed Helen Jewell, Deputy Cio, fossero a Milano nelle scorse settimane. Perché, guardando alle...