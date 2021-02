Blackrock: logistica, industria e data center gli asset resilienti La pandemia ha scardinato i punti fermi del real estate. Il futuro per gli investitori si gioca su diversificazione e gestione attiva di Paola Dezza

(AdobeStock)

I mega trend innescati e accelerati dalla pandemia da coronavirus stanno influenzando il nostro modo di vivere e impongono riflessioni importanti sui futuri investimenti. Real estate in primis, visto come sono proprio gli spazi del nostro vivere quotidiano, casa, ufficio, negozi e hotel, a subire le principali ripercussioni dell’emergenza sanitaria.

Il team Alternatives di BlackRock ha pubblicato il Global Real Assets Outlook, che Il Sole24 Ore anticipa in esclusiva, per analizzare lo scenario che...