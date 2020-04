BlackRock, maxi-raccolta da 5,1 miliardi per fondo energia Il fondo globale Gepif dedicato alle infrastrutture energetiche e al l’energia ha registrato la più grande raccolta di asset alternativi nella storia della società

NEW YORK- Un successo che ha superato le aspettative. BlackRock ha raccolto 5,1 miliardi di dollari per il Global Energy & Power Infrastructure Fund III (GEPIF), il terzo fondo globale dedicato alle infrastrutture energetiche e al settore energia. La chiusura del fondo evidenzia la più grande raccolta di asset alternativi raggiunta nella storia del primo asset manager mondiale. La raccolta di 5,1 miliardi ha superato l’obiettivo originale del fondo pari a 3,5 miliardi e anche il limite massimo di 4,5 miliardi.

«Gli investitori - spiega Edwin Conway, responsabile globale di BlackRock Alternative Investors - stanno cercando di rafforzare la capacità di tenuta dei loro portafogli e di contrastare gli shock del mercato azionario aumentando le allocazioni verso esposizioni meno correlate. La domanda degli investitori per questa tipologia di fondo rafforza la nostra convinzione che le infrastrutture svolgeranno un ruolo sempre più importante nella costruzione del portafoglio in futuro».

Il Fondo GEPIF è stato sottoscritto da 50 investitori istituzionali, inclusi fondi pensione pubblici e privati, fondi sovrani, fondazioni, compagnie assicurative e organizzazioni senza scopo di lucro negli Stati Uniti, in Europa, Asia e Medio Oriente. Oltre il 70% degli impegni proviene da investitori sottoscrittori del fondo precedente a testimonianza della grande fiducia vero BlackRock e verso le competenze del team che segue gli investimenti alternativi.

Basandosi sulla strategia di investimento dei fondi precedenti, GEPIF III mira a generare forti rendimenti non correlati ottenuti dagli investimenti in asset e società di infrastrutture energetiche essenziali e di alta qualità. Queste società avranno generalmente contratti a lungo termine, flussi di entrate trasparenti che offriranno agli investitori rendimenti da dividendi solidi.

Gli investimenti del fondo di BlackRock sono diversificati geograficamente e divisi per sottosettori energetici. Tra le fonti energetiche il fondo investe in energia elettrica generata da fonti rinnovabili come solare, eolica, idroelettrica e da biomasse e dal gas naturale, escludendo energia generata dal carbone. Il fondo punta anche sulla logistica e le infrastrutture compreso il trasporto e lo stoccaggio di energia, e poi sulle utility.