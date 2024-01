Blackrock rileva Global Infrastructure per 12,5 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

BlackRock rileva il 100% di Global Infrastructure Partners per 12,5 miliardi di dollari. L’operazione avverrà per 3 miliardi di dollari in contanti e circa 12 milioni di azioni ordinarie di BlackRock. Considerando che la quota in azioni alla chiusura di ieri valeva circa 9,5 miliardi di dollari, il valore complessivo dell’operazione è appunto di circa 12,5 miliardi. Circa il 30% del corrispettivo totale, tutto in azioni, sarà differito e si prevede che sarà emesso in circa 5 anni, a condizione che si verifichino alcuni eventi successivi alla chiusura del deal. BlackRock intende, invece, finanziare il corrispettivo in contanti attraverso 3 miliardi di dollari di debito aggiuntivo. Si prevede che l’acquisizione, il cui closing è atteso nel terzo trimestre 2024, avrà un impatto positivo modesto sull’utile per azione rettificato e sul margine operativo di BlackRock nel primo anno successivo al closing.

Global Infrastructure Partners

Gip, con sede a New York, è gestore indipendente di fondi infrastrutturali con masse gestite per circa 100 miliardi di dollari e controlla e gestisce società nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’acqua e dei rifiuti, e ha una partecipazione nell’aeroporto londinese di Gatwick. L’acquisizione, se fosse completata, sarebbe la maggiore per BlackRock da quando ha rilevato le attività di gestione patrimoniale di Barclays nel 2009. «Le infrastrutture rappresentano una delle più interessanti opportunità di investimento a lungo termine» ha commentato il ceo di BlackRock, Laurence Fink, dicendosi convinto che «l’espansione delle infrastrutture fisiche e digitali continuerà ad accelerare, visto che i governi danno priorità all’autosufficienza e alla sicurezza attraverso l’aumento della capacità industriale nazionale, l’indipendenza energetica e l’onshoring o near-shoring dei settori critici».

In Italia, il fondo di Gip ha il 50% di Italo dopo aver annunciato nell’ottobre scorso la cessione del restante 50% al gruppo Msc. L’acquisto dell’operatore ferroviario italiano risale al 2018.

La trimestrale di Blackrock

Quarto trimestre e l’intero 2023 con utili in rialzo e masse gestite (AuM) che hanno superato la soglia dei 10.000 miliardi di dollari (+16% a 10.008,9 miliardi) per Blackrock. Il gruppo negli ultimi tre mesi dello scorso anno ha registrato un utile netto di 1,375 miliardi di dollari, in rialzo del 9% rispetto agli 1,259 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile adjusted si è attestato a 1,451 miliardi, 9,15 dollari per azione, in aumento del 7% rispetto agli 1,356 miliardi, 8,29 dollari per azione, del quarto trimestre 2022.

Redditività di BlackRock

I ricavi trimestrali sono saliti del 7% a 4,631 miliardi. Per quanto riguarda l’intero esercizio, l’utile netto risulta in miglioramento del 6% a 5,502 miliardi e quello adjusted del 6% a 5,692 miliardi, mentre i ricavi sono rimasti sostanzialmente invariati a 17,859 miliardi.