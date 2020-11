BlackRock, scoppia la polemica a Bruxelles sulla consulenza green L’Ombudsman europeo dà ragione a 80 europarlamentari: la Commissione Von der Leyen ha sottovalutato il potenziale conflitto di interessi di Vitaliano D'Angerio

L’Ombudsman europeo bacchetta la Commissione Ue per aver dato una consulenza al gruppo americano BlackRock sul tema finanza sostenibile senza averne verificato a fondo il potenziale conflitto di interesse. A questa conclusione è arrivata Emily O’Reilly, rappresentante dell’Ombudsman europeo, a seguito del ricorso presentato in maggio da 80 parlamentari europei dopo che la Commissione guidata da Ursula Von der Leyen aveva affidato alla società Usa di risparmio gestito un contratto di consulenza da 280mila euro per l’integrazione dei temi di sostenibilità nella regolamentazione bancaria.

Il provvedimento di O’Reilly

«La Commissione – scrive nel provvedimento O’Reilly – avrebbe dovuto essere più rigorosa verificando, secondo le regole, che la società (BlackRock, Ndr) non fosse soggetta a conflitto di interesse, che potrebbe influire negativamente sulla sua capacità di eseguire il contratto». Una presa di posizione forte che il Mediatore (questo significa Ombudsman) spiega in questo modo: si è riscontrato che «l’offerta della società ha destato preoccupazioni, poiché ha un interesse finanziario nel settore» visto che è il più grande asset manager del mondo.

«Inoltre – aggiunge O’Reilly – il prezzo basso dell’offerta della società potrebbe essere percepito come parte di una strategia per ottenere informazioni e influenzare l’ambiente normativo in questo settore». Mary O’Reilly è dunque molto esplicita con la Commissione Ue e auspica che vengano al più presto cambiate le procedure di aggiudicazione di tali incarichi.

Le conseguenze

Che succede ora? Viene meno l’incarico? A quanto pare no. I poteri del Mediatore O’Reilly non sono vincolanti. Allo stesso tempo però la Commissione Von der Leyen non potrà far finta di niente, come spiega Kenneth Haar, ricercatore del Corporate Europe Observatory, organizzazione no profit che monitora e documenta le attività di lobby nell’Unione europea: «L’Ombudsman non ha il potere di annullare il contratto, ma l’istituzione ha un potere morale. In questo caso la decisione rafforza la denuncia degli 80 parlamentari europei».

E aggiunge: «È difficile immaginare che la Commissione possa completamente ignorare questa decisione. La Commissione sarà sottoposta a una maggiore pressione per garantire preparativi seri ed equilibrati per le prossime iniziative della Ue sulla regolamentazione bancaria e sul cambiamento climatico. Resta da vedere se questo li porterà a rinunciare a BlackRock o se cercheranno un’altra strada».