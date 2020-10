BlackRock: utile per azione sale a 8,87 dollari, ricavi +18%. JPMorgan: utile sopra stime (+4%) I ricavi sono stati pari a 4,37 miliardi di euro, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

(Reuters)

I ricavi sono stati pari a 4,37 miliardi di euro, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

1' di lettura

Dopo il crollo di utili e fatturato del secondo trimestre causa lockdown, i conti del terzo trimestre delle società americane sono in miglioramento.

Nel terzo trimestre dell'anno il gruppo statunitense BlackRock ha registrato un utile netto pari a 8,87 dollari per azione, ovvero 9,22 dollari per azione a livello adjusted. Si tratta di un incremento del 24% (+29% a livello rettificato).

I ricavi sono stati pari a 4,37 miliardi di euro, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Leggi anche Tutto quello che c’è da sapere in vista della nuova stagione delle trimestrali

Secondo Laurence Fink, presidente e ceo di BlackRock, «mentre gli investitori di tutto il mondo affrontano l'attuale incertezza, compresa la pandemia e la ripresa economica irregolare, BlackRock sta rispondendo alle esigenze dei clienti con intuizioni globali, consulenza strategica e soluzioni a portafoglio completo».

JPMorgan: utile sopra stime

JPMorgan Chase & Co ha registrato un aumento del 4% dei profitti del terzo trimestre, aiutato da un'impennata dell'attività di trading, mentre i mercati finanziari globali si riprendevano da un crollo indotto da un coronavirus.

L'utile netto della banca è salito a 9,44 miliardi di dollari, l’equivalente di 2,92 dollari per azione, nel trimestre conclusosi il 30 settembre, da 9,1 miliardi di dollari, o 2,68 dollari per azione, un anno prima.Gli analisti avevano previsto un utile medio di 2,23 dollari per azione