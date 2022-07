Blacksheep, terzo centro con la startup iGenius

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Terzo investimento, a dieci mesi dal lancio, per BlackSheep MadTech Fund, fondo specializzato in investimenti in tecnologie digitali applicate ai settori digital marketing e advertising che ha già raccolto 40 milioni dopo il primo closing e ora punta a raggiungere i 70 milioni di euro. Il veicolo ha sottoscritto per 3 milioni un round di finanziamento Serie A+ da 10 milioni di euro, guidato da NovaCapital. La startup iGenius, italiana, è specializzata in soluzioni data-driven come per esempio Crystal...