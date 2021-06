Blackstone concede l’esclusiva a Glp per un portafoglio logistico

2' di lettura

Un portafoglio logistico composto da una decina di asset localizzati nel nord Italia del valore di oltre 260 milioni di euro. È il pacchetto, denominato Pj Century, che la società di gestione Kryalos, guidata da Paolo Bottelli, ha messo sul mercato relativamente a immobili che fanno parte di fondi sottoscritti dal gruppo americano Blackstone e per il quale avrebbe dato l’esclusiva a GLP. Si tratta in tutto di oltre 235mila metri quadrati di superficie per immobili situati a Peschiera, Liscate, Tavazzano, Massalegno, ma anche a Parma e Verona.

Un portafoglio importante in un settore che non conosce stop, soprattutto dopo che la pandemia ha spinto sull’acceleratore dei consumi online. Rimane, infatti, il segmento più ambito dagli investitori per impegnare il capitali, oggi che la liquidità in circolazione è elevata e i rendimenti spesso poco interessanti.

Secondo i dati di Cbre il settore logistica nei primi tre mesi del 2021 ha catalizzato 300 milioni di investimenti, con una crescita del 44% rispetto al primo trimestre 2020.

«L'interesse degli investitori nei confronti di questa asset class è guidato dalla robustezza dei fondamentali della domanda degli occupier, che nei soli primi tre mesi dell'anno hanno assorbito oltre 600.000 mq di spazi logistici - dicono dalla società -.Il mercato italiano della logistica si sta avvicinando a una fase di maturità che vedrà nei prossimi mesi l'immissione sul mercato di nuove opportunità di investimento core, provenienti dalle attività di investimento value-add intraprese negli scorsi anni».

Si osserva inoltre una progressiva stratificazione delle tipologie di prodotto ricercate dagli investitori, con particolare riferimento ai prodotti core Last Mile e alla logistica del freddo. Tutti questi elementi contribuiranno, nei prossimi mesi, a sostenere l'incremento dei volumi di investimento.