Blackstone e fondi esteri in campo per una quota di Autostrade Anche Kkr e Macquarie pronti per la data room: allo studio il coinvolgimento dei big in cordata con altri investitori italiani di Carlo Festa

(Bloomberg)

C’è una strada alternativa, per ora finita sotto traccia, che sta coinvolgendo alcuni investitori che nel maggio scorso hanno iniziato una «data room» dopo aver espresso interesse per una quota azionaria in Aspi. Poi quel processo si era rallentato, viste le atttese di un veloce accordo con Cdp. Ma ora gli advisor di Atlantia starebbero per riaprire la procedura. Al lavoro sono da qualche mese i consulenti Mediobanca, Jp Morgan e Merrill Lynch oltre allo studio Gianni Origoni Grippo.

Coinvolti da Lazard a Kkr

Tra il parterre...