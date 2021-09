Blackstone, pronta l’operazione Milano: 1 miliardo per Reale Compagnia Italiana

3' di lettura

I grandi investitori sono alla finestra in attesa di capire se il mega-deal sul portafoglio da 1,1 miliardi di euro di Reale Compagnia Italiana si concluderà in questi giorni. Ad avere avuto da subito l’esclusiva è stato, infatti, il colosso degli investimenti americano Blackstone e, secondo le voci che si rincorrono sul mercato, la data per esercitare l’opzione di vendita sarebbe proprio la giornata di martedì 28 settembre. La decisione di mettere in vendita le proprietà immobiliari è partita nei...