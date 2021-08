Blackstone, Rcs tiene il punto ma c’è una polizza sugli illeciti

3' di lettura

Contenzioso Blackstone-Rcs sul complesso immobiliare milanese di via Solferino-via San Marco: la Consob chiede a Rcs di integrare l’informativa contenuta nella semestrale e Rcs ribadisce di non aver ritenuto di dover provvedere ad accantonamenti a fronte dei danni reclamati dal fondo Usa. Il collegio sindacale, da parte sua, ha dichiarato di non aver avuto da obiettare a riguardo, mentre dalle risposte è emerso che la società si è cautelata, ma solo contro eventuali comportamenti illeciti degli amministratori...