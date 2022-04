Blackstone: a UnipolSai Palazzo Mancini, la sede di Gucci a Roma

Kryalos avrebbe messo in vendita in questi giorni anche il Bicocca Village, ereditato dal fondo Olinda. Il centro commerciale, oggi parte del patrimonio del fondo Re Italy sottoscritto dagli americani di Apollo global management, era già stato in vendita senza successo alla fine del 2019 e torna oggi sul mercato, per una cifra che non supera gli 80 milioni di euro (all’epoca il range era 80-100 milioni).