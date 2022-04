Atlantia, sfida per il controllo: i fondi con Perez, Benetton si difende con Blackstone

La mossa difensiva

Di qui la possibile mossa difensiva dei Benetton, che alleati di Blackstone (fondo che con Cdp e Macquarie a breve rileverà Autostrade per l’Italia) potrebbero valutare un'Offerta per ritirare Atlantia dal mercato.

Anche in questo scenario, ovviamente, il condizionale è d'obbligo. Il dato di fatto è che nel giro di poche ore uno dei più grandi operatori infrastrutturali mondiali, con in portafoglio asset strategici in tutto il mondo (a partire dall’Aeroporto di Roma) e 8 miliardi di cassa derivanti dalla cessione di Autostrade, si trova in mezzo a una possibile battaglia a colpi di Opa.

(Il Sole 24 Ore - Radiocor Plus)