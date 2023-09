Blancpain x Swatch: perché la nuova collaborazione è diversa dal Moonswatch

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era nell’aria da tempo, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: dal 9 settembre solo in un numero selezionato di store mondiali di Swatch saranno in vendita i cinque modelli della Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Collection di Blancpain x Swatch, nessuno in edizione limitata. Un’operazione che ripropone, in chiave Swatch, un altro modello simbolo di una delle maison di alta orologeria della galassia di Swatch Group: il Fifty Fathoms di Blancpain che quest'anno celebra 70 anni dal lancio e che, nella storia delle lancette, può vantare di essere stato il primo subacqueo in commercio.

Il precedente

Questa novità di fatto ripercorre le orme di quello che è stato il progetto Swatch x Omega che, con il lancio improvviso del Moonswatch (la rivisitazione dello Speedmaster di Omega, nella mitica versione Moonwatch), poco più di un anno fa ha fatto rivivere i momenti febbrili visti negli anni 80 e 90, agli inizi e nel momento di massima forza del fenomeno Swatch, con code lunghissime davanti ai negozi del brand per orologi che andavano esauriti in pochissimo tempo. La strategia di vendita del Moonswatch, infatti, non prevedeva il canale digitale, ma il retail fisico il cui approvvigionamento, peraltro, non avveniva in modo continuativo.

Non è un nuovo Moonswatch

Questa limitatezza, senza essere effetto di una collezione in serie limitata, ha fatto immediatamente schizzare i prezzi sulle varie piattaforme online dedite alle vendite del second hand, dove era usuale vedere i Moonswatch offerti da privati a migliaia di euro, mentre in negozio il prezzo degli orologi era di 250 euro. Per vedere se la febbre salirà anche questo per questa Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Collection bisognerà aspettare dunque il 9 settembre e i giorni seguenti. Ma in partenza, l'operazione è comunque diversa rispetto alla precedente per una serie di fattori. Blancpain, rispetto ad Omega, è un brand molto più di nicchia per storia, quantità di modelli prodotti all'anno, tipologia di catalogo e attività di marketing: citando alcuni dati, ad esempio, Blancpain nel 2022 ha avuto un turnover di 420 milioni di franchi svizzeri e l’1,3% di market share, mentre Omega è stato il terzo marchio dell'industria orologiera svizzera con un fatturato di 2,4 miliardi di franchi svizzeri e un market share dell'8% (dall'ultimo report di Morgan Stanley sull'orologeria svizzera).

Questione di notorietà

Poi va considerata anche la fama del modello Speedmaster di Omega che, al pari di pochi altri nel settore, è uno di quei segnatempo che praticamente tutti conoscono, non solo gli appassionati. La notorietà di Fifty Fathoms (in inglese, 50 braccia nautiche, ovvero 91 metri come l'impermeabilità garantita dalla cassa del modello agli esordi) tocca un pubblico più selezionato, anche se il modello ha una storia unica e importante, diretta conseguenza delle sue caratteristiche tecniche ed estetiche di alto profilo: basti pensare che negli anni, oltre a essere stato il primo diver in commercio, è stato anche l'orologio ufficiale della Marina Francese e di quella degli Stati Uniti).

La differenza di prezzo

Diversi i marchi i marchi di riferimento, diversi i modelli, diverso anche il prezzo: 390 euro quello di Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Collection contro i 250 euro di Moonswatch. Questi cinque nuovi modelli escono poi in un anno in cui la collezione di subacquei Fifty Fathoms di Blancpain raggiunge un ragguardevole traguardo di longevità che ha visto finora il lancio di due speciali segnatempo dedicati (ne seguirà un terzo a fine settembre).