Blazé propone la giacca per ogni occasione

Nelle ultime stagioni, Blazé Milano ha spesso collaborato con delle donne speciali per piccole capsule collection: Margherita Missoni, Georgina Brandolini D’Adda, la super top model Arizona Muse e Aerin Lauder.

Le fondatrici del brand hanno ideato un capo che unisce l’eleganza dell’esterno alla funzionalità del suo interno. Quattro tasche posizionate nella fodera sono state pensate per sostituire una pochette e contenere chiavi e portafoglio. Una rivisitazione del capo in chiave utile.

Le giacche iconiche vanno dal Weekend blazer, adatto per una giornata di caccia o per una regata al Midnight smoking, dal Blazer robe, monopetto con revere a scialle doppiati in seta e cintura in vita, al Blazer dress per look morbido.

Fondamentale la ricerca dei tessuti. Il capo viene declinato i tessuti dal peso leggero, ma anche in materiali come loden e rafia, in lana pesante, in velluto o seta.