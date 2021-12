Blinken-Lavrov, ore cruciali per arginare la crisi tra Mosca e la Nato

Ma il rischio di un’esplosione si fa ogni giorno più concreto: il Cremlino considera provocatorie le richieste di aiuto che Kiev ha lanciato a Stati Uniti ed Europa. La presenza di armamenti forniti dai Paesi dell’Alleanza Atlantica e le esercitazioni militari vicino ai confini russi, ha chiarito tre giorni fa Vladimir Putin, sono “linee rosse” da non oltrepassare. Prima ancora di un ingresso dell’Ucraina nella Nato, è la Nato in Ucraina il passo che Mosca considera inaccettabile. «La minaccia alle frontiere occidentali cresce ogni giorno - ha detto mercoledì Putin - per noi è cosa più che seria».

Droni turchi ai confini

In particolare, a suonare l’allarme al Cremlino è stato l’impiego di droni forniti agli ucraini dalla Turchia - gli stessi usati dall’Azerbaijan nella guerra vinta contro l’Armenia, alleato di Mosca - oltre alla presenza di navi da guerra americane nel Mar Nero, e la simulazione di un attacco nucleare contro la Russia con bombardieri in volo a 20 km dai confini russi. In presenza di determinati sistemi di lancio in territorio ucraino, ha detto il presidente russo, «il tempo di volo su Mosca sarebbe di 7-10 minuti, cinque in caso di un missile ipersonico. Cosa dovremmo fare in questo caso? Dovremmo creare qualcosa di simile nei confronti di chi ci minaccia in quel modo. Siamo in grado di farlo».

«È la Nato che destabilizza la regione», protesta Lavrov. Mentre Putin, ricevendo al Cremlino la comunità diplomatica straniera, è tornato alla radice del confronto tra Russia e Occidente, l'allargamento della Nato ai Paesi dell’Est Europa. Alla Russia uscita dallo scioglimento dell’Unione Sovietica, ripete il Cremlino, l’Occidente aveva garantito che non avrebbe compiuto questo passo. E ora Putin detta le sue condizioni: «A noi servono garanzie legalmente vincolanti - ha detto ieri agli ambasciatori -; dal momento che i nostri colleghi occidentali non hanno rispettato gli impegni presi a voce. In particolare, a tutti è nota l'assicurazione che la Nato non si sarebbe allargata a Est: e poi hanno fatto tutto il contrario. Ignorando le legittime preoccupazioni russe nell'ambito della sicurezza».

Manovre intorno a Nord Stream?

È di questo che Putin vorrebbe parlare con il presidente americano Joe Biden: il Cremlino non nasconde di desiderare un nuovo summit, dopo quello dell’estate scorsa a Ginevra, ma la Casa Bianca preferisce mettere l’accento sulle preoccupazioni suscitate dalle manovre militari russe presso i confini ucraini. «Non sappiamo se Putin ha preso la decisione di invadere - ha detto ieri Blinken -. Sappiamo che ha messo in campo la capacità di farlo in breve tempo, se dovesse deciderlo. Ma se sceglierà la via del confronto, riguardo all’Ucraina, risponderemo con risolutezza, inclusa una serie di pesanti misure economiche da cui ci siamo astenuti in passato».

È molto probabile che tra queste misure gli Stati Uniti intendano includere Nord Stream 2, il gasdotto che porterebbe gas russo direttamente in Germania e che è ancora in attesa del via libera tedesco per entrare in funzione. La determinazione americana a fermarlo a ogni costo è tale che qualcuno legge nelle manovre Nato di questi giorni nella regione un tentativo di provocare Putin, spingerlo a una reazione che verrebbe sanzionata con uno stop definitivo al gasdotto, ormai ultimato.