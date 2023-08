Blinkoo, grazie all'intelligenza artificiale viaggi su misura in 30 minuti

2' di lettura

L'incontro tra social network e intelligenza artificiale può portare all'organizzazione di un viaggio in 30 minuti invece che in diverse settimane. È, in estrema sintesi, l'obiettivo che si dà la start up Blinkoo, una sorta di social network (tipo TikTok) dedicato ai viaggi in cui contributor e influencer caricano contenuti relativi alle proprie esperienze per consigliare e guidare gli utenti verso itinerari “alternativi” e più “local”.

Che cosa è Blinkoo

Blinkoo nasce dal team di un progetto chiamato CrushTravel iniziato durante la pandemia e il brand è stato coniato a maggio del 2021. La beta del prodotto è stata lanciata a novembre del 2021 e l'Mvp (Minimum viable product, un servizio che consente all’azienda di ottenere dei primi feedback dagli utilizzatori e migliorarlo) a giugno 2022.

Oggi Blinkoo è un'App che permette di trovare ispirazione sui viaggi grazie ai video brevi caricati da appassionati e influencer, permette di creare itinerari con l'intelligenza artificiale (Ai) e di acquistare pacchetti personalizzati tramite un partner specializzato che si prende cura della correttezza degli itinerari, delle prenotazioni e del supporto necessario prima e durante il viaggio.

I numeri chiave

La community di Blinkoo è composta da oltre 250.000 viaggiatori (tra cui circa 7.000 appassionati che contribuiscono caricando contenuti) e ha circa 35.000 video-esperienze in 110 paesi nel mondo. «Blinkoo - racconta Smeraldo Meminaj, Ceo & Co-founder di Blinkoo - ha raccolto circa 5 milioni di euro di investimenti nella sua storia. I fatturati sono appena iniziati in quanto nella fase iniziale il focus è stato quello di sviluppare la tecnologia e crescere la community. Per il 2024 Blinkoo stima 1,2 milioni di fatturato, raggiungendo il break-even point a fine 2024».

L'uso dell'intelligenza artificiale

Sfruttando modelli di intelligenza artificiale Blinkoo ha costruito una funzionalità chiamata Luna Ai che in soli 30 minuti sviluppa un itinerario su misura per l'utente, basato sulla sua specifica richiesta di viaggio e i suoi interessi e abitudini. Attualmente dagli utenti vengono generati oltre 1.000 itinerari ogni giorno usando l'intelligenza artificiale.