Blitz antiterrorismo contro neonazisti, agli arresti quattro sospettati

Agli arresti quattro persone ritenute appartenenti a gruppi neonazisti, suprematisti e negazionisti. I quattro destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificati nelle province di Napoli, Caserta e Avellino dalla Polizia di Napoli erano già stati perquisiti nel maggio del 2021. Nel mirino della Procura partenopea finì, allora, l'associazione sovversiva e neonazista Ordine di Hagal a cui si ritiene siano legati gli arrestati. Le perquisizioni del 2021 furono disposte per neutralizzare presunti eventi critici dedotti dall’analisi di alcune intercettazioni, dalle quali emergeva la disponibilità di armi e l’intenzione di programmare azioni violente.

Nell’ambito della stessa inchiesta, la Digos, in collaborazione con la Polizia postale, ha poi notificato a Roma un obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria a un soggetto indiziato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. In corso una trentina di perquisizioni personali domiciliari ed informatiche in tutta Italia.

“Il caso di Avellino è un campanello di allarme di come il seme dell’odio si diffonde anche in contesti che non avremmo mai immaginato”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando la notizia degli arresti intervenendo al convegno “9 ottobre 1982. L’attentato al Tempio Maggiore di Roma 40 anni dopo”, ospitato all’Archivio Centrale dello Stato a Roma.