Blitz antiterrorismo di estrema destra in Sardegna

Blitz antiterrorismo in Sardegna. Nell'ambito dell'operazione denominata Reazione, i Carabinieri del Ros, insieme ai militari del Comando provinciale di Nuoro, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e dell’11° Nucleo Elicotteri di Elmas, sono entrati in azione eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare per associazione con finalità di terrorismo di matrice fascista indicata responsabile di numerose attività intimidatorie nei confronti della cittadinanza e verso le sedi di seggi elettorali, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché reati contro la persona ed il patrimonio.

L'attività dei militari ha interessato la Baronia, regione geografica della Sardegna centro centrale. Il blitz dei militari è scattato al termine di una lunga attività investigativa e di indagine che ha interessato i diversi reparti dell'Arma.