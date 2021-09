Blitz contro no-vax, tra gli indagati cinque “guerriere”. Scrivevano in chat: «Facciamo saltare i camion delle tv»

3' di lettura

Dalle prime ore di oggi, la Polizia di Stato sta eseguendo perquisizioni domiciliari e informatiche a carico di appartenenti al mondo no vax che, tramite un gruppo Telegram, hanno manifestato intenti violenti da porre in essere in occasione di pubbliche manifestazioni. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano che ha delegato la locale Digos e il compartimento di Polizia postale, sono rivolte nei confronti di soggetti residenti nelle città di Milano, Roma, Bergamo, Reggio Emilia, Venezia e Padova.

Tra gli indagati cinque “guerriere”

Si definivano “i guerrieri’, su Telegram, gli indagati nell’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano, che ha portato oggi a eseguire numerose perquisizioni in varie regioni. La frangia No Vax, che aveva intenzione di costruire rudimentali ordigni “fai da te” e di approvvigionarsi di coltelli, era composta da 5 donne e 3 uomini. Una sola la chat violenta. «Non risulta, al momento, dal nostro monitoraggio, che ci siano altre chat analoghe, con No Vax che istigano ad azioni violente», hanno precisato, nel corso di un incontro in questura, a Milano, i dirigenti della Digos Guido D’Onofrio e del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Lombardia, Tiziana Liguori. Il gruppo Telegram di cui gli 8 indagati erano gli ispiratori aveva circa 200 partecipanti.



Volevano colpire per primi i giornalisti: «Facciamo saltare i camion delle tv»

«Noi quando andiamo a Roma i primi che dobbiamo colpire sono i giornalisti. Sono da fare fuori». Questo è uno dei messaggi scritti dai membri del gruppo Telegram “I guerreri” indagati dalla procura di Milano per istigazione a delinquere perchè pianificavano azioni violente da commettere alle manifestazioni No green pass in programma a Roma l’11 e il 12 settembre. Gli otto No Vax coinvolti nell’operazione di oggi della Polizia di Stato invitando a «usare le molotov» (che non risulta possedessero) per «far saltare i furgoni delle tv». Secondo quanto riferito in questura a Milano, «per la stampa, ritenuta asservita al regime, avevano un vero e proprio odio»

In chat pianificavano di occupare palazzi del potere a Roma

Gli altri bersagli erano i palazzi del potere a cui contestavano di portare avanti «un disegno di sistema del dominio». Nella chat monitorata dalla polizia postale, gli otto indagati - che hanno un’età fra i 33 e i 53 anni - infatti parlavano di “occupare i palazzi” del potere a Roma. Si stavano muovendo per creare una “rete” a livello nazionale per azioni violente e stavano pianificando una riunione operativa e preparatoria, o in un luogo fisico o rimanendo sui canali digitali, per la manifestazione ’no Green pass’ di sabato a Roma. Avrebbero voluto anche creare disordini nel corso della visita, che poi fu annullata, del ministro della Sanità Roberto Speranza a Padova, che era in programma per il 2 settembre.

Pm: volevano condizionare governo e istituzioni sulla campagna vaccinale

Le “azioni violente” con armi ed esplosivi “fai da te” che stavano programmando durante le manifestazioni No Green pass previste per il prossimo fine settimana in tutta Italia e nella Capitale, avevano l’obiettivo di «mutare o condizionare la politica governativa e istituzionale in tema di campagna vaccinale», come si legge in un passaggio dei decreti di perquisizione firmati dai pm Alberto Nobili e Piero Basilone. Gli indagati portavano avanti «iniziative volte ad affermare le convinzioni dell’area cosiddetta ’no vax’».