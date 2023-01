Blitz di Israele nel campo profughi di Jenin: 9 palestinesi uccisi

Lanci incrociati di razzi tra Gaza e Israele

I razzi lanciati da Gaza a più riprese nel corso della notte verso il sud di Israele erano stati cinque. Secondo i media, 3 sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome, uno è caduto in una zona aperta mentre un altro all’interno della Striscia stessa.

In risposta, l’aviazione israeliana ha colpito obiettivi di Hamas, tra cui una base nel nord della Striscia e una struttura sotterranea per la costruzione dei razzi nel campo profughi di Maghazi nella parte centrale di Gaza. Il lancio da Gaza è avvenuto dopo i fatti di ieri a Jenin, in Cisgiordania, dove nel corso di scontri a fuoco tra esercito e Jihad islamica sono morti 9 palestinesi, tra cui una donna anziana.