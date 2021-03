Blocco parziale per Medium in Italia su richiesta delle Dogane. Ma è «eccesso di zelo»

Dall’Agenzia delle Dogane aggiungono che gli operatori si stanno affrettando a sbloccare – almeno temporaneamente, fino al 16 marzo – Medium.com. Fastweb al momento non ha rilasciato commenti.

Tra le prime voci critiche, su Twitter, quella di Giorgio Bonfiglio, principal operations fairy di Aws, che parla di una «lista di censura» dell'Agenzia delle Dogane.

Ma anche Simone Piunno, ex componente del Team Digitale presso la presidenza del Consiglio: “Medium è stato usato nel tempo anche da molte agenzie governative per la digitalizzazione, ad esempio pubblicano su Medium lo US Digital Service (l'agenzia che si occupa della trasformazione digitale del governo federale americano, ndr) così come gli equivalenti di Singapore, Hong Kong, Ontario, Australia - scrive su Facebook -.La stessa cosa abbiamo fatto al Team per la Trasformazione Digitale a partire dal 2016 e tutt'ora sta pubblicando su Medium le proprie notizie la società pubblica PagoPA SpA”.

PagoPa via Twitter conferma che la comunicazione via Medium è per loro fondamentale e cercherà di evitare un blocco della piattaforma.

«Storicamente – aggiunge Piunno - gli unici Stati che hanno censurato Medium sono stati: Malaysia nel 2016, Cina nel 2016, Egitto nel 2017, Vietnam nel 2020, Albania nel 2020 (per soli due giorni)». È auspicabile che l'Italia occupi solo brevemente questa lista.