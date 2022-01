Blockbuster verso una rinascita «alla Netflix» (grazie alla blockchain)

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'ultimo Blockbuster è a Bend, in Oregon, e si è trasformato in un luogo dedicato ai cultori del cinema. Dall’agosto 2020 è possibile prenotare una notte per pochi dollari con a disposizione l’intero catalogo di 21mila titoli, rigorosamente in Dvd o cassette Vhs. Com’è noto, il business di Blockbuster non ha tenuto il passo della tecnologia: prima le tv a pagamento e poi lo streaming di Netflix hanno inferto il colpo mortale alla vecchia catena blu e gialla. Che ora potrebbe risorgere grazie proprio alla tecnologia.

Una organizzazione autonoma decentralizzata, una di quelle comunità di investitori note come Dao, tenute insieme mediante una blockchain, punta a raccogliere cinque milioni di dollari per acquistare il brand «storico» e «nostalgico» e rilanciarlo come servizio streaming nel Web3, la futuribile internet del metaverso che ambisce a essere organizzata in maniera decentralizzata.

Una Dao per rinascere

«È tempo di far uscire il brand dal purgatorio e dargli nuova vita. Un brand che appartiene alle persone deve essere in mano alle persone e governato dalle persone. Anche il nome, Blockbuster, è già pronto per diventare un prodotto del Web3», afferma BlockbusterDAO in un tweet del giorno di Natale. Le Dao (decentralized autonomous organisation) sono comunità organizzate regolamentate mediante smart contract, contratti che si autoeseguono al verificarsi di determinate condizioni, gestite mediante la tecnologia blockchain.

Se ne parla da anni, ma l’anno che si sta chiudendo ha segnato un boom di iniziative sull’onda dell’evoluzione del mondo delle criptovalute. Il mese scorso una Dao aveva partecipato all’asta per una copia originale della Costituzione americana raccogliendo 46 milioni di dollari da più di 17mila persone, però insufficiente per aggiudicarsi l’asta.

«È il momento di procedere con un progetto di DeFilm che possa rivoluzionare per sempre il processo creativo-decisionale e il finanziamento dell’industria cinematografica e televisiva», afferma BlockbusterDAO, che vanta oltre 2.100 membri su Discord.