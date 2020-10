Blockchain e internet delle cose per gestire i rifiuti radioattivi La startup pisana Toi si è aggiudicata la call for innovation di Sogin per abilitare il decommissioning dei rifiuti nucleari di Riccardo Oldani

La digitalizzazione, la blockchain e le tecnologie Industry 4.0 entrano anche nel delicato settore dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. E lo fanno grazie a Sogin, la società italiana incaricata del decommissioning delle quattro centrali atomiche e degli impianti legati al ciclo del combustibile nucleare presenti sul nostro territorio nazionale. In totale dieci strutture che richiedono l'adozione di procedure estremamente complesse e delicate per il loro smantellamento e l'impiego, oltre che di tecnologie avanzate, anche di precauzioni straordinarie.



Proprio per accelerare il processo di digitalizzazione e raccogliere idee innovative dal ribollente e fecondo bacino delle startup italiane, Sogin ha lanciato a giugno una call for innovation, un concorso di idee con cui ha stimolato le giovani aziende tecnologiche del nostro Paese a proporre soluzioni implementabili nella sua organizzazione.

Appena quattro mesi dopo ha indicato il progetto prescelto, selezionato tra una cinquantina di proposte. Un risultato ottenuto in tempi record con una partecipazione, in termini quantitativi e qualitativi, che, come spiega Fabrizio Speranza, responsabile Innovazione digitale e Industry 4.0 di Sogin, «è andata oltre le nostre più rosee aspettative. Abbiamo potuto valutare molte idee, anzi progetti veri e propri, realizzati velocemente e in tempi difficili dai partecipanti ma, soprattutto, indicative di una grande creatività e competenza delle nostre startup. Ne abbiamo ricavato anche spunti che sono andati al di là delle nostre richieste iniziali, suggerendo, per esempio, l'uso di sistemi di realtà aumentata o virtuale per guidare il personale in operazioni complesse, oppure soluzioni innovative di allarme per la gestione dell'ambiente e degli operatori».

Il vincitore del contest è stata Toi, acronimo di Things On Internet, azienda pisana che ha sviluppato una piattaforma, chiamata Zerynth, pensata per facilitare lo sviluppo di applicazioni IoT (Internet of Thing) a livello aziendale.

Prima di entrare nel dettaglio della soluzione prescelta, però, è opportuno risalire alle esigenze che hanno spinto Sogin, una società pubblica, a ricorrere alla formula della call for innovation, un'autentica novità per una realtà chiamata abitualmente a gestire le collaborazioni esterne attraverso il sistema degli appalti.