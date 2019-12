Blockchain per l’arancia rossa di Sicilia Igp con il progetto Rouge

«Per noi si tratta del primo progetto realizzato con un Consorzio Igp – spiega il responsabile Practice agricoltura e ambiente di Almaviva, Fulvio Conti – ma ne abbiamo già messi a punto con il ministero della Funzione pubblica, con l’Agenzia delle Dogane con la app Enology dedicata al settore vitivinicolo. Il nostro progetto non è solo un’applicazione di tecnologia blockchain ma una piattaforma ibrida open. Ibrida perché utilizza tanto i dati dei privati, le aziende del consorzio, quanto quelli pubblici messi a disposizione dal Sin-Agea. Ed è una piattaforma open nel senso che può sempre essere integrata da nuovi soggetti che possono agganciarsi senza modificare la propria di piattaforma blockchain. E i soggetti ai quali pensiamo possa essere esteso il sistema sono soprattutto quelli a valle della filiera come distributori e importatori stranieri. La piattaforma inoltre si fa garante del prodotto e in questo modo pone le basi per importanti semplificazioni burocratiche sia sul mercato nazionale che in chiave export».

«Il vero valore aggiunto della piattaforma – aggiunge la vicepresidente del Consorzio dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp (600 soci che operano su circa 6.500 ettari di superfici), Elena Albertini – riguarda le garanzie di identificazione del prodotto. Se un carico parte viaggiando su gomma ma poi passa alla nave o al camion, noi siamo in grado di conoscere nei dettagli ogni singolo passaggio comprese le condizioni in cui quel trasporto sta avvenendo. È come avere un passaporto con impronte digitali di un intero carico di arance che ci consente in ogni momento di sapere dove è il prodotto e in che condizioni si trova. Tutto questo pone le basi di una profonda semplificazione perché non sarà più necessario impiegare decine di persone per i controlli cartacei e sarà possibile invece dirottare il personale dei consorzi sui compiti di vigilanza».