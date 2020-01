Blockchain oltre la tracciabilità: agrifood terzo settore per numero di applicazioni

«La blockchain nasce proprio per rendere sicuri e tracciati gli scambi tra soggetti che non si conoscono – spiega Marcello Majonchi, principal program manager Azure Global Engineering di Microsoft –. E questa è la vera sfida per passare dalla teoria alla pratica: i progetti per diventare realmente industriali richiedono un ecosistema. Il settore agrifood e l’ambito della supply chain rappresentano chiaramente scenari applicativi promettenti, perché per loro natura implicano una particolare necessità di sicurezza e tracciabilità in virtù della complessità dei flussi e dell’esigenza di controllo delle materie prime».

Lo scetticismo delle aziende

Come in altri settori, la tecnologia fatica ancora a convincere le aziende. Senz’altro è molto complessa e faticosa da comprendere, rimanendo prevalentemente in mano ai fornitori tecnologici senza che l’azienda riesca a comprenderne appieno i potenziali benefici e le proprie esigenze. Ma i progetti rimangono finora piuttosto semplici, limitati al tracciamento delle materie prime. Ma le potenzialità vanno ben oltre.

«A differenza di altri settori, a partire dalla finanza, i progetti partiti in ambito agrifood si sono concentrati prevalentemente sull’aspetto della tracciabilità, di sicuro valore per il made in Italy alimentare – sostiene Valeria Portale, direttore dell’Osservatorio Blockchain& Distributed Ledger del Politecnico di Milano –. Ma è auspicabile che l’attenzione si sposti verso una visione di ecosistema, integrandosi con l’intera filiera e gestendo tutte le transazioni tra i soggetti della supply chain: da qui potrà derivare un maggior valore per le aziende».

Il caso del vino di EY

Si tratta di integrare le mere informazioni con le transazioni che avvengono lungo il percorso. Il progetto Tattoo Wine, sviluppato da EY, affianca al tracciamento la “tokenizzazione”, la trasformazione in un ”gemello digitale” del vino, che a quel punto può essere oggetto anche di smart contract, di contratti intelligenti che si concludono da soli al verificarsi di specifiche condizioni.

«Credendo che il futuro della tecnologia blockchain si baserà sulla blockchain pubblica, abbiamo lanciato il programma EY Nightfall per realizzare transazioni private su tecnologia pubblica - afferma Giuseppe Perrone, Blockchain Hub Mediterranean leader di EY –: questo modello rappresenta il primo passo verso una soluzione interamente condivisa. Ciò è stato possibile attraverso un modello ibrido basato su Quorum, la versione “privata” di Ethereum, per abilitare una condivisione di dati limitata, e integrato con la blockchain di Ethereum per garantirne inviolabilità e sicurezza».