Blockchain, una tutela in cerca d’autore Non si sa ancora quali siano gli standard tecnici che le tecnologie blockchain devono rispettare per produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di Dario Aquaro

Prima o poi servirà una causa-pilota, scherza (non troppo) qualche avvocato. Una causa per spingere i giudici a pronunciarsi sull’efficacia della certificazione via blockchain. «Se in un procedimento per contraffazione un tribunale coinvolgesse un Ctu, questo consulente tecnico non potrebbe fare altro che confermare l’immodificabilità del documento certificato da blockchain e quindi la sua attendibilità», afferma convinto Gianluca De Cristofaro, capo del dipartimento Ip dello studio legale Lca.

La norma del Dl Semplificazioni

La parola dei giudici no, non c’è stata. Una norma invece c’è, ma resta monca, orfana dei provvedimenti dell’Agid chiamati a completare questo primo quadro legislativo (italiano) sulla “catena dei blocchi”. La norma risale a febbraio, quando il Dl Semplificazioni convertito in legge ha introdotto le definizioni di «smart contract» e di «tecnologie basate su registri distribuiti» (Dlt, di cui fanno parte le blockchain). Mentre gli standard tecnici e le linee guida in carico all’Agenzia per l’Italia digitale dovevano arrivare entro metà maggio. L’articolo di legge è quindi ancora inattuato: qualche effetto, però, comincia a produrlo.

Incertezza sugli standard tecnici da rispettare

In attesa dell’Agid, non si sa ancora quali siano gli standard tecnici che le tecnologie blockchain devono rispettare per produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, in coerenza con la normativa europea e nazionale; né si conoscono le linee guida sulle procedure di identificazione delle parti interessate da uno smart contract.

L’utilità della blockchain

Ma quella norma (pur monca e nel complesso perfettibile) sta spingendo aziende grandi e piccole, ditte individuali e professionisti a convincersi dell’utilità della blockchain, andare oltre la semplice equazione con le valute digitali e prendere in considerazione la tecnologia anche per tutelare marchi, brevetti e opere autoriali. Non in sostituzione del registro pubblico dei brevetti, dell’Euipo o del Wipo; ma come soluzione aggiuntiva.Per archiviare le prove d’uso dei marchi e i documenti relativi a opere di qualsiasi tipo, mettere in sicurezza il know how, digitalizzare gli allegati contrattuali relativi ai diritti di proprietà.

Le startup dedicate alla difesa del diritto d’autore

Dal fashion all’advertising, «il decreto ha dato maggior impulso a una tendenza già in atto, perché la blockchain agevola le imprese che non possono permettersi grandi costi e hanno bisogno di certificare in tempi rapidi la proprietà intellettuale, soprattutto le prove d’uso dei marchi o del copyright», sintetizza Beatrice Bigonzi, partner di Eversheds Sutherland e responsabile del dipartimento Ip. Nel frattempo sono fiorite startup dedicate alla difesa del diritto d’autore come l’italiana CreativitySafe, che si rivolge a freelance e creativi, e servizi di archiviazione per l’intellectual property offerti dagli studi legali, come quello lanciato da Lca. Tutti fondati su blockchain: i documenti – siano design, progetti, formule o anche corrispondenze commerciali e fatture – vengono caricati sulla piattaforma e viene rilasciato un certificato Bitcoin con il timestamp della registrazione, cioè la marca temporale collegata al blocco validato e aggiunto alla catena con la sua “impronta digitale” (immodificabile).