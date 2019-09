Blog, così scatta la responsabilità per le offese degli utenti non rimosse Il reato di diffamazione può coinvolgere il titolare che non si attiva dopo una segnalazione. Bilanciamento difficile tra diritto di cronaca e tutela della reputazione di Marisa Marraffino

Se aprire un blog può sembrare un’operazione semplice, lo è anche incappare nelle responsabilità penali e civili che ne derivano. A finire nelle aule dei tribunali non sono soltanto i contenuti postati dai titolari del blog ma anche frasi offensive, critiche accese o illazioni ambigue condivise dagli altri utenti e non prontamente rimosse. A dettare le regole del “gioco” è la legge e – ancora una volta – la giurisprudenza copiosa sul punto. Per la Cassazione i blog rientrano nella categoria dei «mezzi di pubblicità», menzionati dall’articolo 595 terzo comma del Codice penale per la configurabilità della relativa aggravante prevista nei casi di diffamazione (sentenza 12546 del 20 marzo 2019).

Responsabilità del titolare del blog e di chi scrive il post

Il titolare del diario di rete (web-log) non è assimilabile al direttore di un giornale, a lui non possono essere estesi tutti gli obblighi di vigilanza previsti dall’articolo 57 del Codice penale, però le responsabilità - anche penali - nascono quando il blogger sia stato a messo a conoscenza del contenuto offensivo e non lo abbia rimosso. Questo può avvenire in una duplice occasione:

- nel caso in cui abbia predisposto un filtro preventivo che gli avrebbe consentito di non pubblicare il contenuto lesivo;

- quando sia stato informato, anche tramite email, del contenuto e intenzionalmente abbia deciso di lasciarlo online.

In entrambe le ipotesi si presume una responsabilità concorrente del blogger che risponde anche dei post scritti da altri. In questo senso si è espressa anche la Corte europea dei diritti umani con la sentenza del 9 marzo 2017 (caso Phil vs Svezia), che ha escluso il concorso in diffamazione del blogger che aveva rimosso il post offensivo per di più pubblicando un chiarimento con relative scuse.

Il titolare del blog è infatti l’unico soggetto in grado di intervenire senza mediazioni sui contenuti immessi in rete sulla piattaforma da lui gestita. È lui che si assume quindi anche a livello risarcitorio una precisa responsabilità se non si attiva per rimuovere i contenuti su richiesta del danneggiato, secondo gli articoli 2043 e 2055 del Codice civile. A rispondere dei danni saranno allora sia chi ha scritto il post sia il titolare del blog che concorre nell’obbligazione risarcitoria (Tribunale di Milano, sentenza 6467 del 7 giugno 2018).