Blog: istruzioni per l’uso tra web, privacy e diritto d’autore

Il web è il Leviatano contemporaneo, gigantesco e voracissimo mostro acquatico della tradizione biblica (forse ancora più antico). Per rendersene conto basta leggere gli ultimi dati disponibili. Su scala mondiale ogni giorno ci sono un milione di nuovi utenti e gli utenti mobili sono già a quota 5,11 miliardi, con un incremento annuo di oltre 100 milioni, di questi 3,48 miliardi sono gli utenti social, aumentati del 10% in un anno.

Al fenomeno dei blogger è dedicata la Guida Rapida “Le regole per i blog – Web, privacy e diritto d'autore” in uscita lunedì 9 settembre con l'Esperto risponde del Sole 24 Ore. Quattro pagine che, come un vademecum, descrivono i vincoli, la normativa (europea e italiana) e le garanzie per quanti decidono di aprire un blog o prestano la propria collaborazione attraverso varie forme, dalla scrittura alle immagini. Oppure per quanti, semplicemente, leggono il blog.

La Guida Rapida spiega, ad esempio, che il blogger è responsabile di tutti i dati personali. Così come viene chiarito che se le offese pubblicate non vengono rimosse può scattare il reato di diffamazione. Un'intera pagina si occupa dei casi risolti, attraverso domande e risposte.

Grande spazio viene dedicato alle vie della tutela: la difesa può avvenire in sede penale, amministrativa e civile. Infine, la Guida Rapida sottolinea che basta la pubblicazione di inediti sul blog per garantire il diritto d'autore.