Blog, il titolare è responsabile di tutti i dati personali Il regolamento europeo 679/2016 (Gdpr) mette sotto osservazione newsletter, cookies e profilazione degli utenti di Marisa Marraffino

3' di lettura

La data ufficiale di nascita del primo blog è considerata il 1997, quando lo sviluppatore statunitense Dave Winer inventò il software in grado di pubblicare diari personali online. Oggi, stando ai dati del contatore di Worldometer, sono oltre 4,2 milioni i post pubblicati nei blog di tutto il mondo ogni giorno. Come numerose sono le regole da non sottovalutare per chi gestisce un blog per professione o anche soltanto per passione.

Innanzitutto occorre prestare attenzione alla eventuale raccolta di dati personali degli utenti: il blogger è prima di tutto responsabile dei dati personali che tratta.

Se il blog prevede la presenza di newsletter, cookies di profilazione o la pubblicazione dell’indirizzo mail di chi interagisce, occorre applicare la normativa in materia di privacy, da poco rinovellata dal regolamento Ue 679/2016 (Gdpr). Il titolare del blog dovrà pubblicare un’informativa privacy completa, il banner per i cookies con la raccolta del consenso espresso dell’utente e dovrà chiedere l’autorizzazione specifica per l’invio di newsletter.

I temi della salute

Se il blog prevede la partecipazione dell’utente sui temi della salute, dovrà inserire una precisa avvertenza di rischio. Lo aveva già precisato il Garante per la protezione dei dati personali con le linee guida del 25 gennaio 2012 che prescrivevano di avvisare l’utente della possibilità di utilizzare un nickname o di non inserire dati relativi al proprio stato di salute per evitare il rischio di essere indicizzati dai motori di ricerca.