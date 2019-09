Blog, tre vie per tutelarsi da offese e violazioni della privacy

Di fatto il contenuto viene bloccato, occorre però fare attenzione a non eccedere i limiti del sequestro che non potrà riguardare l’intero blog, ma soltanto il contenuto considerato diffamatorio. Un eccesso nella misura potrebbe rendere illecito il provvedimento. È legittimo il sequestro preventivo di un intero dominio internet solo quando risulta impossibile, con adeguata motivazione, l’oscuramento di un singolo file o frazione del dominio stesso (sentenza 21271 Corte di cassazione, sezione III, del 7 maggio 2014). La misura può essere disposta anche se il blog è registrato all’estero.

La fase decisoria è infatti di competenza dell’autorità giudiziaria nazionale, mentre il controllo della fase esecutiva è dell’autorità straniera secondo la sua legislazione (Corte di cassazione, sentenza 27675 del 20 giugno 2019). Ma, in pratica, se il server è all’estero si pongono molti problemi applicativi. Il pubblico ministero, ottenuto il provvedimento del gip, può comunque raggiungere tutti i provider italiani chiedendo loro di inibire la richiesta di connessione da un pc italiano verso quel determinato sito. In questo modo si può ottenere anche l’oscuramento di un sito allocato all’estero, almeno per gli utenti italiani.

L’autore del reato può però cambiare di nuovo indirizzo Ip, tornando online subito dopo l’oscuramento attuato per il tramite del precedente indirizzo Ip. Oppure l’autore dei contenuti diffamatori può collegarsi tramite reti Tor o proxy prima di arrivare al gestore italiano, utilizzando un Ip riconducibile a un dominio estero, riducendo così di molto le possibilità di identificazione.

Ricorso di urgenza in sede civile

Nei casi in cui l’autore del post sia identificato, il danneggiato può agire direttamente contro di lui anche in sede civile, proponendo un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura. Se l’autore ha scritto il post usando un nickname, la vittima può sporgere querela per sperare di identificarlo oppure informare il blog della pubblicazione del contenuto illecito e, in caso di mancata rimozione, agire contro di lui in sede civile con la tutela cautelare d’urgenza. Il rimedio può essere esperito quando la permanenza del post rappresenti un pregiudizio imminente per la vittima e l’illiceità del contenuto sia verosimile.