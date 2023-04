Ucraina, ultime notizie. Attentato a blogger Tatarsky, Mosca accusa Kiev, arrestata una donna. Kiev smentisce presa di Bakhmut

12:38 Mosca, armi nucleari tattiche vicino confini Bielorussia con Nato

Armi nucleari tattiche russe verranno dispiegate vicino ai confini occidentali della Bielorussia, cioè quelli con i paesi vicini della Nato. Lo ha annunciato l’ambasciatore russo in Bielorussia, Boris Gryzlov, in un contesto di tensioni crescenti tra Russia e Occidente per la guerra di Mosca in Ucraina.

Le dichiarazioni di Gryzlov giungono dopo il recente annuncio del presidente russo Vladimir Putin sui piani per lo stazionamento di armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia, vicino e alleato della Russia. Un modo da parte del leader russo di ventilare la minaccia nucleare per scoraggiare l’Occidente dal sostenere l’Ucraina. Putin ha dichiarato che la costruzione di strutture di stoccaggio per armi nucleari tattiche in Bielorussia sarà completata entro il 1° luglio e ha aggiunto che la Russia ha contribuito a modernizzare gli aerei da guerra bielorussi per renderli in grado di trasportare armi nucleari.

Russia e Bielorussia hanno un accordo che prevede stretti legami economici, politici e militari. La Russia ha usato il territorio bielorusso come base per l’invasione dell’Ucraina e vi ha mantenuto un contingente di truppe e armi. L’ambasciatore russo in Bielorussia Gryzlov, in un discorso trasmesso domenica dalla televisione di Stato bielorussa, ha detto che le armi nucleari russe saranno “spostate vicino al confine occidentale della nostra unione”, ma non ha fornito una posizione precisa. “Questo espanderà la nostra capacità di difesa e sarà fatto a prescindere dal rumore in Europa e negli Stati Uniti”, ha detto riferendosi alle critiche occidentali alla decisione di Putin.