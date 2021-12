Bloomberg: Labriola ad Telecom dal 17 dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo un’anticipazione dell’agenzia Bloomberg, Telecom Italia prevede di nominare il Direttore Generale Pietro Labriola Amministratore Delegato non appena partirà la riorganizzazione promossa da KKR & Co. Labriola potrebbe ottenere l’incarico di vertice in una riunione del consiglio di amministrazione prevista per il 17 dicembre, una volta che l’ex amministratore delegato Luigi Gubitosi o un altro membro del consiglio rinunceranno a un posto nel consiglio. La fonte sono persone a conoscenza dei fatti sentite da Bloomberg, che hanno chiesto di non essere identificate. Labriola, che gestisce anche l’unità brasiliana dell’azienda Tim Brasil, sarebbe il quinto Ceo di Telecom Italia in meno di sei anni.



Il 54enne Labriola è stato nominato direttore generale la scorsa settimana dopo l’uscita di Gubitosi, e avrebbe il sostegno di Vivendi, il più grande investitore della società, hanno detto le persone informate dei fatti.

I rappresentanti di Telecom Italia, Vivendi e KKR hanno rifiutato di commentare.