Blue food, si punta a ridurre i casi di malnutrizione a 166 milioni entro il 2030

Il report “Water scarcity: addressing the key challenges” di Credit Suisse, pone l’accento sul consumo d’acqua legato a quello di alimenti ad alta intensità idrica. La crescita della ricchezza nelle economie emergenti è destinata a tradursi nell’aumento del consumo di cibo e calorie pro-capite.

La domanda globale di cibo

Secondo la Fao, la domanda globale di cibo aumenterà tra il 60 e il 100% entro il 2050. Con pari livelli di incremento sui prelievi di acqua. L’aumento dei redditi avrà come conseguenza un maggior consumo di proteine e il bestiame richiederà un significativo consumo d’acqua.

Intercettare le opportunità di crescita della filiera del cibo blu diventa una priorità anche per le case di investimento. È ancora Credit Suisse a porre l’accento sugli sviluppi dell'acquacoltura, nello studio “Engaging for a Blue Economy”, dove offre una panoramica delle attività che stanno contribuendo a trasformare il settore.

Tra le iniziative c'è Aqua-Spark, fondo d’investimento dei Paesi Bassi che investe in acquacoltura sostenibile lungo tutta la catena del valore, con impatto ambientale e sociale positivo. In portafoglio ci sono imprese di piccole e medie dimensioni che lavorano per la produzione di vita acquatica sicura e accessibile, come Matorka, fattoria islandese che ha sviluppato un metodo innovativo per l’allevamento su terraferma di carrara artica e trota salmonata. Non usa antibiotici, prodotti chimici o ormoni ed è alimentata da energia rinnovabili, i pesci sono nutriti con una dieta sostenibile.

Anche i frutti di mare alternativi rappresentano una prospettiva per l'alimentazione futura, con effetti positivi sulla biodiversità perché prodotti in laboratorio, con il ricorso a piante e cellule staminali adatti al consumo da parte dell'uomo. Finless Food, ad esempio, usa la biologia cellulare per coltivare cellule di animali marini, come il tonno a pinna blu, privi di mercurio, microplastiche e antibiotici.