Blue Origin, riuscito il lancio New Shepard torna al turismo spaziale

Riuscito il lancio del razzo New Shepard di Blue Origin a 15 mesi di distanza dal fallimento della missione suborbitale NS-23, causato da un’anomalia del motore.

La compagnia di Jeff Bezos destinata ai voli spaziali turistici suborbitali può tornare a vendere i biglietti che possono già essere prenotati sul sito della compagnia. Il calendario al momento non è stato reso noto ma quello che si sa è che i biglietti potrebbero costare attorno ai 250mila dollari.

Il velivolo della missione NS-24 è partito alle 17:43 ora italiana dalla base One in Texas e dopo circa 5 minuti il booster e la capsula si sono separati per atterrare poco distanti dopo circa 11 minuti dal decollo dopo avere raggiunto una distanza di 107 chilometri dalla terra. Nessun equipaggio a bordo ma esperimenti sono stati effettuati nel campo medicale e agricolo. Il lancio, inizialmente previsto lunedì 18 dicembre, era stato rinviato di un giorno a causa di un problema ai sistemi di terra. L’ultimo, con sei passeggeri a bordo, risale all’agosto 2022

L’atterraggio della capsula nel deserto texano

Il successo del volo era necessario per dare nuovo supporto alla società dopo le difficoltà dell’ultimo anno che l’hanno vista costretta a rallentare i suoi ambiziosi programmi: all’inizio di questo mese Dave Limp, veterano di Amazon.com ha assunto la carica di nuovo amministratore delegato di Blue Origin, segnando un importante cambio di leadership.

Bezos ha dichiarato che Blue Origin deve muoversi più rapidamente e questo è uno dei motivi principali per cui ha lasciato il suo ruolo di ceo di Amazon, con l’obiettivo di dedicare maggiore attenzione alla sua società spaziale.