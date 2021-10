Blue Panorama a corto di cash: la compagnia ferma gli aerei

Ascolta la versione audio dell'articolo

Blue Panorama mette gli aerei a terra per mancanza di liquidità. La compagnia, che già durante il lockdown della primavera 2020 aveva fermato i voli, ha sospeso l’attività la sera del 26 ottobre.

La compagnia ha 620 dipendenti e 12 aerei. Vola soprattutto tra l’Italia e l’Albania, in estate per le isole greche, ha attività in Polonia per voli turistici e nella Repubblica Ceca. Dal 18 dicembre 2017 Blue Panorama è posseduta al 100% dal gruppo Uvet, tour operator che fa capo all’imprenditore milanese...