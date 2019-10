Blue/Red Bonds (Delpla e Weizsäcker)

1' di lettura

Il debito pubblico di ciascun paese membro viene diviso (c.d. liability split) in due parti: la parte fino al 60% del PIL (Blue bonds) viene garantita in solido da tutti gli Stati dell'Eurozona, mentre la parte eccedente tale soglia (Red bonds) non beneficia della garanzia solidale e quindi offre un rendimento più elevato. Il razionale della proposta è circoscrivere la condivisione dei rischi a quel controvalore di debito pubblico che, secondo le disposizioni del Trattato di Maastricht, è sostenibile rispetto alle dimensioni dell'economia nazionale. Grazie alla garanzia solidale sulla parte Blue del proprio debito, i paesi periferici pagherebbero minori interessi sulla corrispondente fetta di debito pubblico; inoltre un mercato di Blue bonds di dimensioni pari, all'incirca, al 60% del PIL dell'Eurozona, essendo più liquido, avrebbe maggiore appetibilità per gli investitori internazionali migliorando la competitività dei titoli di Stato Europei rispetto al mercato del debito pubblico più liquido al mondo, quello degli US Treasuries. Infine, per i paesi con un debito superiore al 60% del proprio PIL, i Red Bonds rappresenterebbero un incentivo all'autodisciplina fiscale, dal momento che questa sarebbe l'unica strada per conseguire benefici in termini di minore onere di servizio di questa porzione del debito.