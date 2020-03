Bmd: ricerca e sicurezza hi-tech sul fronte del rischio globale Azienda all'avanguardia nella realizzazione di dispositivi di protezione di Patrizia Maciocchi

4' di lettura

Un pool di 25 ingegneri, chimici e tecnici, affiancato da 15 consulenti esperti in hi tech, per tenere in piedi le due anime della Bmd Spa, azienda leader in Italia nel settore della safety e security per l’ambiente , che coniuga la parola sicurezza a 360 gradi, esportandola anche alla difesa civile e militare.

Nata nel 1994 su iniziativa di un gruppo di manager della Pirelli militare, la Bmd è diventata l’impresa di riferimento per multinazionali , enti Governativi e grandi aziende private. Un fatturato, per il 2019, di 6, 3 milioni di euro , con il 10 percento del margine operativo destinato a ricerca e sviluppo. Quattro i settori di specializzazione: industriale, civile, protezione civile e militare.

Nei 2.500 metri quadrati dello stabilimento di Tivoli, alle porte di Roma, si lavora per proteggere l’ambiente, anche e soprattutto ora in tempi di Coronavirus, e migliorare la qualità della vita di operai, ricercatori e di chiunque sia a rischio intossicazione o contaminazione. Dalla Bmd escono i filtri per sanificare gli ambienti di lavoro rimuovendo dall’aria solventi organici volatili, gas acidi, i residui prodotti nell’industria della verniciatura oltre che gli odori e le sostanze dannose negli edifici, nelle cucine industriali, nei musei e negli aeroporti. Filtri che vengono impiegati anche nelle cappe chimiche di laboratorio, negli ospedali ,o da chi fa ricerca per proteggersi da agenti chimici e biologici e ridurre le emissioni in atmosfera.

Malgrado la provenienza dal settore militare dei quattro soci fondatori, la Bmd si è concentrata ai suoi esordi soprattutto sulla realizzazione di filtri, per poi applicare l’esperienza e il know how acquisiti nella fase di start up alla progettazione e realizzazione di sofisticati sistemi di sicurezza nel campo della difesa contro tutte le minacce e i pericoli chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi (Cbrne). Sistemi montati sulle navi della Marina militare, utilizzati dalle forze di polizia, dai vigili del fuoco, nei quartieri generali di grandi multinazionali, nei palazzi governativi e nelle sedi di enti istituzionali italiani ed europei.

La gamma dei prodotti va dai rilevatori d’esplosivi ai robot che trasportano sofisticate strumentazioni miniaturizzate di campionamento e analisi, da diversi sistemi di raggi X tradizionali e a retrodiffusione ai rilevatori di sostanze altamente tossiche, dagli scanner per il controllo veicoli alle maschere antigas. Tutti dispositivi a difesa di obiettivi sensibili e impiegato da utilizzatori istituzionali e privati.