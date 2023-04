Bmw 74.311 immatricolazioni

Bmw conquista la sesta posizione tra i marchi più venduti in Europa a marzo 2023 grazie alle 74.311 immatricolazioni contro le 64.324 del 2022 e facendo registrare una crescita del 15,5%. Come market share, secondo l’analisi fatta da ACEA, Bmw ha raggiunto a marzo 2023 il 5,2% del mercato. Nel periodo gennaio-marzo è cresciuta del 4.9% passando da 157.046 a 164.669 immatricolazioni. Tra i modelli più venduti nella prima parte dell’anno non manca la Bmw X1 Il modello entry-level nel mondo Bmw X è più ricco di contenuti che mai. Nella sua terza generazione, la nuova X1 vanta un design di carattere, una maggiore abitabilità, una digitalizzazione avanzata e, per la prima volta, un sistema di trazione completamente elettrico. Nella nuova iX1, infatti, piacere di guidare e versatilità si uniscono alla mobilità senza emissioni. Il nuovo sistema operativo Operating System 8 unito al Curved Display, oltre a una scelta molto più ampia di sistemi di guida e di parcheggio automatizzati, contribuiscono a definire l’indole orientata verso il futuro di questo Sports Activity Vehicle per il segmento delle compatte premium. I miglioramenti in termini di sostenibilità rispetto al modello precedente possono essere in parte attribuiti non solo alle ampie misure di elettrificazione, ma anche al maggiore utilizzo di energia verde, sia per la produzione che nella catena di fornitura, e alle maggiori quantità di materie prime secondarie e materiali naturali utilizzati.

