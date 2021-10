Bmw aggiorna l’estetica della iX3 ma conferma il powertain elettrico da 286 cv

Ascolta la versione audio di questo articolo

La nuova iX3 non presenta aggiornamenti di tipo tecnico. A cambiare è l'estetica, con il doppio rene più grande e i gruppi ottici a Led con una grafica inedita. Ai lati si trovano i gruppi ottici con un disegno esaltato da firme luminose a Led. La fiancata presenta una linea di cintura bassa, con un'ulteriore nervatura sotto ai finestrini. Ma i veri protagonisti di questa sezione sono i nuovi cerchi dotati di lamelle per migliorarne l'aerodinamica. Sul retro, infine, risalta al centro del portellone il badge del brand, verso cui sono orientate le linee dei gruppi ottici posteriori che sono disposti orizzontalmente.

Interni aggiornati e in aggiunta molti servizi connessi

All'interno dell'abitacolo c'è il nuovo doppio display da 12,3 pollici per le informazioni sulla guida e l'infotainment, oltre alla console centrale che è stata aggiornata. Altre novità riguardano infine i servizi connessi e l'app, che permettono di accedere ai comandi da remoto, così da gestire anche le fasi di ricarica. Di serie fin dall'allestimento di accesso troviamo il climatizzatore automatico trizona. Ma i confort a bordo non finiscono qui: inclusi nel prezzo anche il sistema di hotspot, i sedili riscaldabili e il pacchetto porta-oggetti che garantisce tanto spazio a bordo grazie ai molti vani nel cruscotto e nelle porte.

Un pacchetto di tanti assistenti alla guida

La nuova BMW iX3, inoltre, può vantare una completa dotazione di dispositivi di sicurezza e di assistenti alla guida. Di serie, infatti, sono previsti il cruise control adattivo con funzione di frenata automatica, il limitatore di velocità, il sistema Start & Stop, lo Steering e Lane Control Assistant, il Parking Assistant con Reversing Assist Camera e Reversing Assistant utile nelle manovre più complicate e il Driving Assistance Professional oltre ai sensori di collisione e di rilevamento pedoni. Tutti gli optional sono poi stati raccolti in due ulteriori pacchetti che sono stati chiamati come gli allestimenti Inspiring e Impressive.

Powertrain elettico da 286 cv e 400 Nm di coppia

Il crossover, come è noto, è disponibile soltanto con una motorizzazione elettrica, basata sulla quinta generazione del sistema eDrive che integra in un unico elemento il propulsore elettrico, la trasmissione e tutta l'elettronica di potenza. La batteria da 80 kWh genera fino a 286 cv (210 kW) di potenza e 400 Nm di coppia, dati che garantiscono alla iX3 notevoli prestazioni: lo spunto da 0 a 100 kmh in 6,8 secondi con picchi di velocità a 180 kmh. Pensato sia per un uso urbano, ma anche per viaggi più lunghi, il nuovo Bmw iX3 assicura un'autonomia compresa fra 450 e 460 km che sono il risultato di una carica.

Due versioni a dei pezzi leggermente superiori

Buoni anche i tempi di ricarica: bastano 34 minuti con colonnina da 50 kW per ricaricare all'80% la batteria. Decisamente più lunghi quelli per ricarica con corrente alternata da 3,7 kW, per cui si rendono necessarie fino a 7 ore e mezza per arrivare all'80% della ricarica. E veniam ai prezzi: la versione aggionata della Bmw iX3 è già disponibile nella concessionarie italiane in due versione come il modello attuale. Si tratta della variante di accesso Inspiring e della top Impressive in vendita a prezzi chiavi in mano leggermente superiori a quelli delle versioni sin'ora in vendita: rispettivamente 70.900 e 76.500 euro.