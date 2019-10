Bmw Andretti, ecco la nuova monoposto di Formula E La vettura che si schiererà al via con un nuovo powertrain debutta in pista in occasione dei test in pista in programma a Valencia in Spagna alla vigilia della sesta stagione di Formula E, il campionato mondiale per monoposto a batteria di Corrado Canali

1' di lettura

Proprio alla vigilia dei test ufficiali della stagione 2019-2020 della Formula E in programma dal 15 al 18 ottobre in Spagna a Valencia, il team Bmw Andretti ha svelato la nuova vettura di quest'anno.

La iFE.20 che è la monoposto che si schiererà al via della sesta stagione del Campionato mondiale di Formula E 2019-2020, quest'anno è affidata oltre che al confermato driver inglese Alexander Sims anche alla nuova guida Maximilian Gunther, il tedesco che ha sostituito André Lotterer passato alla Porsche.

La nuova vettura, la Bmw Racing eDrive01 porta, in particolare, al debutto un powertrain tutto nuovo e promette soprattutto di migliorare quantomeno il rendimento della squadra ottenuto l'anno scorso: una sola vittoria oltre alle due pole position conquistate nella passata stagione.



Jens Marquardt, il team manager della squadra Bmw Andretti di Formula E, l'a presentata così “La preparazione della prossima stagione, in effetti, è ancora in corso. Stiamo lavorando, infatti, sia al simulatore che in pista. Tutto sta andando bene, ma non è ancora finita. Nei giorni di test in programma a Valencia capiremo effettivamente a che punto siamo. I nostri ingegneri hanno lavorato all'evoluzione della vettura per migliorarne il rendimento in tutte le aree di loro competenza, ma comprendere meglio la bontà del nuovo progetto solo quando affronteremo le prime gare”.



Appuntamento, dunque, ai risultati ottenuti dai test di Valencia alla vigilia del Campionato mondiale di Formula E 2019-2020 che secondo il calendario già annunciato scatterà dall'Arabia Saudita un mese dopo, alla fine di novembre.