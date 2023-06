Bmw annuncia un nuovo impianto di batterie negli USA

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw ha iniziato i lavori di costruzione del nuovo impianto statunitense di batterie a Woodruff, nella Carolina del Sud. Nell’ottobre 2022, il gruppo aveva annunciato un investimento di 1,7 miliardi di dollari nelle operazioni statunitensi, tra cui un miliardo destinato alla preparazione lo stabilimento di Spartanburg alla produzione Bev e 700 milioni per costruire un nuovo impianto di assemblaggio di batterie ad alta tensione. Lo stabilimento di Woodruff produrrà batterie di sesta generazione per fornire i veicoli elettrici prodotti presso la vicina Bmw Manufacturing di Spartanburg. Come parte dell’approccio “local for local” del gruppo, il marchio acquisterà celle a batteria per i suoi veicoli elettrici dal partner AESC, che a sua volta sta costruendo una nuova fabbrica di celle per batterie da 30 GWh a Florence, nella Carolina del Sud. Qui verranno prodotte celle per batterie agli ioni di litio di nuova concezione, specificamente progettate per la sesta generazione della tecnologia Bmw eDrive. Il nuovo formato della batteria aumenterà la densità di energia di oltre il 20% e migliorerà la velocità e l’autonomia di ricarica fino al 30%.

Transizione energetica nel gruppo Bmw

Con il lancio della nuova Bmw Serie 5 e i5, il gruppo Bmw ha un’offerta Bev in quasi tutti i principali segmenti del suo business. La gamma sarà completata alla fine dell’anno dalla Bmw iX2 completamente elettrica. Mentre l’anno prossimo debutterà il primo modello touring completamente elettrico: la Bmw Serie 5.



Il marchio Mini si avvia verso un futuro completamente elettrico a partire dall’inizio del nuovo decennio. Un primo assaggio è stato fornito dalla Mini Concept Aceman, un nuovo concetto di veicolo per il segmento delle auto compatte premium: completamente elettrico, privo di cromature e pelle e con un design completamente nuovo. Il lancio sul mercato dei primi veicoli elettrici della nuova famiglia Mini è previsto per quest’anno.

Infine, nel 2030, il marchio Rolls-Royce avrà anche un'offerta esclusivamente elettrica, a partire dalla prima Rolls-Royce Spectre completamente elettrica, che è stata presentata in anteprima mondiale nel 2022, con i primi veicoli consegnati quest’anno.