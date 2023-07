Bmw, arrivano gli Smartglass Motorrad ConnectedRide

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Bmw ha messo in vendita dei occhiali intelligenti per motociclisti siglati Smartglass Bmw ConnectedRide che racchiudono un display head-up in grado di trasmettere importanti dati di viaggio direttamente nel campo visivo. Si tratta della stessa tecnologia HUD che molte auto premium prevedono, ma racchiusa in un set compatto di occhiali che proiettano la velocità, le informazioni sulla navigazione e la selezione delle marce, ma tanto altro ancora per ridurre al minimo la necessità di dover visualizzare le modalità di guida direttamente sui quadranti.

Smartglass by Bmw, compatibili con lenti da vista

I nuovi occhiali hitech si indossano come un normale paio di occhiali sotto il casco, ma si possono anche scegliere montature medie e grandi, a seconda delle dimensioni del viso. Sono offerte standard due lenti intercambiabili, con delle finiture trasparenti e colorate. Gli smartglass sono poi compatibili anche con le lenti da vista e dunque i portatori di occhiali possono usarli. Basta sincronizzare le specifiche con l'app Bmw Motorrad Connected tramite Bluetooth e immediatamente sono forniti tutti i dati proiettabili nel campo visivo del motociclista.

Loading...

Smartglass by Bmw, in partnership con Everysight

Gli occhiali hitech si possono personalizzare sia per ottenere l'ideale luminosità di visualizzazione che la posizione dei campi visivi utilizzando l’app o un multicontroller direttamente sul manubrio della motocicletta. Bmw per realizzarli ha siglato una partnership con Everysight che è lo stesso specialista tecnologico israeliano che ha sviluppato la gamma di occhiali intelligenti Raptor negli ultimi due decenni. Inoltre inglobano dei piccoli pacchi di batteria agli ioni di litio nelle stanghette che forniscono ben 10 ore di utilizzo consecutivo.

Smartglass by Bmw, istruzioni per un impiego rapido

Al primo utilizzo, i motociclisti devono impostare la loro ideale lunghezza focale e seguire una serie di istruzioni per garantire che i dati siano sistemati correttamente e leggibili. Una volta impostato, l’head-up display funziona all'istante. Alcuni utenti potrebbero scegliere un pacchetto più ristretto di informazioni per ridurre le istruzioni di navigazione o avere l’intera visualizzazione con i nomi ad esempio delle strade e più dettagli. Tutto il sistema funziona in modalità wireless e non si deve collegare a nulla, a parte quando si ricaricano gli occhiali, a casa, tramite USB.

Smartglass by Bmw, sono in vendita a 690 euro

Gli occhili hitech possono anche essere collegato ad uno smartphone e al Bmw Motorrad Connected App sempre tramite Bluetooth. Supportano, inoltre, trasferimenti dei dati GPS in tempo reale dall’app agli smartglass. Inoltre possono agire in un intervallo di temperatura va da -10 fino a +50 gradi. I nuovi occhiali intelligente sono offerti in colore antracite. Previsto un sensore di luce e un modulo ottico integrato per il trasferimento dei dati e la visualizzazione certificata in alto a sinistra del vetro destro. Il prezzo di vendita consigliato è di 690 euro.