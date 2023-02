Bmw, arrivano X5 e X6 M Competition e debutta il V8 mild hybrid

Ascolta la versione audio dell'articolo

I nuovi suv Bmw X5 e X6 M Competition portano al debutto la versione mild hybrid del potente motore V8.

Le vetture aggiornate arrivano pochi giorni dopo il lancio delle normali X5 e X6. Le M Competition come del resto le altre X5 e X6 entreranno in produzione nella fabbrica negli Usa del brand a Spartanburg in Carolina del Sud a partire da aprile a dei prezzi da definire.

Un trattamento specifico per le M Competition

Le nuova Bmw X5 M Competition e X6 M Competition trattandosi di modelli ad alte prestazioni sono offerte con un trattamento specifico che prevede delle prese d'aria maggiorate, dei cerchi in lega da 21 pollici all'anteriore e da 22 pollici al posteriore, un impianto frenante M con pinze rosse o nere e dettagli in fibra di carbonio per le calotte degli specchietti e lo spoiler posteriore.

A disposizione 50 colori e delle opzioni infinite

Per quanto riguarda i colori previsti per le due sportive la scelta non manca visto che sono previste oltre 50 colorazioni a disposizione a cui si aggiunge una lista infinita di accessori. La stessa possibilità di personalizzazione riguarda anche l'abitacolo che è offerto sulla base di un equipaggiamento standard con dei rivestimenti in pelle e modanature in legno nero e in acciaio.

Debutta sulle M Perdormance il Curved Display

Di serie per le M Performance è previsto l'impianto audio Harman Kardon Surround Sound mentre in opzione si può effettuare l’upgrade e passare al Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Sempre all'interno il volante in pelle integra i paddle in carbonio e c'è il doppio schermo del Curved Display con un quadro strumenti da 12,3 pollici e l'infotainment da 14,9 pollici.