Bmw, boom di auto elettriche (+80%). Vendite globali in rialzo (+5,1%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

BMW Group ha consegnato un totale di 621.699 veicoli ai clienti di tutto il mondo nel terzo trimestre, con una crescita su base annua del 5,8%. Tra gennaio e settembre le vendite del Gruppo sono state invece pari a 1.836.563 unità (+5,1%). Il Gruppo ha venduto 93.931 veicoli BMW e Mini completamente elettrici nel terzo trimestre (+79,6%), con BMW che ha nuovamente raddoppiato le sue consegne BEV nel Q3 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+100,3%). Nel terzo trimestre BMW ha consegnato 549.941 veicoli ai clienti di tutto il mondo (+6,2%), mentre con 48.978 consegne (+13,2%) BMW M è sulla buona strada per un altro anno record. Sono state 70.384 (+2,6%) le consegne di Mini nel terzo trimestre. Tra luglio e settembre, il brand ha venduto 10.720 Cooper SE e Cooper SE convertibili completamente elettriche (-0,4%). Con la nuova Cooper elettrica lanciata di recente e l’imminente rilascio della Countryman elettrica nel 2024, il Marchio prosegue sulla sua strada verso una linea di modelli 100% elettrici. Infine, Rolls-Royce ha venduto 1.374 veicoli nel Q3 (-9%), in linea con le aspettative dato che la produzione di Dawn e Wraith è stata interrotta nel Q2 e gli impianti di produzione a Goodwood si stanno preparando per le consegne iniziali della Spectre nelle prossime settimane. Nel trimestre il BMW Group ha venduto 210.331 veicoli (-1,8%) in Cina, 91.849 (+7,8%) negli Stati Uniti e 221.496 (+12,9%) in Europa.